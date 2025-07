Scampati all’orrore, i cuccioli cercano casa 

Nuova vita per i tre cuccioli e per la loro mamma scampati all’orrore più di un mese fa a San Gavino. I cagnolini, ospiti del canile Dog Hotel di Assemini, sono stati curati e accuditi e ora sono pronti per essere dati in adozione. Le loro foto sono presenti nel profilo facebook del canile: «Ora i i cuccioli di San Gavino Monreale, recuperati con la mamma quasi un mese fa possono iniziare una nuova vita in famiglia. Ricorderete questa brutta vicenda: due di loro sono stati trovati praticamente tagliati a metà. Noi li abbiamo chiamati Giò, Andy e Reina, sono due maschi e una femmina, molto socievoli e delicati e verranno affidati sverminati e vaccinati: venite a conoscerli», recita l’annuncio. Oltre ai tre cuccioli verrà data in adozione la mamma, chiamata Mary, anche se a San Gavino veniva denominata “Vieni” da Nerina Siddi, una delle volontarie che per mesi si è presa cura di lei e dei sue cinque cuccioli fino alla tragica scoperta e all’intervento dei carabinieri della compagnia di Villacidro che, con quelli della stazione di San Gavino Monreale, stanno proseguendo le indagini per trovare i responsabili della strage. La vicenda ha scosso non poco la comunità di San Gavino, ma anche diverse associazioni di volontariato sarde e non che hanno condannato con fermezza la brutale esecuzione. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA