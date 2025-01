Si sentono miracolati due giovani del Motoclub di Desulo, scampati a un cavo d’acciaio teso sul tracciato mentre domenica percorrevano un sentiero nei boschi vicino a “Montecorte”. Con le proprie moto da enduro hanno vissuto attimi di paura quando, lungo la strada rurale, hanno notato un doppio cavo, posizionato ad altezza d’uomo. Sui social hanno espresso rabbia e preoccupazione. «Pubblichiamo questa foto - ha scritto il Motoclub - per far sapere a tutta la comunità off road che abbiamo rischiato di farci veramente male». Parole che suscitano sdegno unanime nella comunità locale e tra gli appassionati di tutta l’Isola.

La paura e le scuse

I giovani sono ancora provati dall’esperienza. Hanno ricevuto le scuse del proprietario del terreno, un anziano di Tonara che, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha contattato il Motoclub. «Apprezziamo tanto - dicono i giovani - che il proprietario si sia scusato con noi e con tutti i 35 soci del gruppo, precisando che il cavo non voleva far del male a nessuno ma solo chiudere il terreno. Tutti possono sbagliare e questo gesto per noi è molto significativo. Siamo un gruppo di amici che amano la natura e la rispettano scegliendo solo percorsi aperti. Il tema della sicurezza nelle strade è importante, specie in questo periodo, ed è normale che da parte nostra ci sia stata preoccupazione».Concludono: «Il peggio è fortunatamente passato e ciò che conta è essere sani e salvi, senza esserci fatti male».

Gli amministratori

Anche il sindaco Gian Cristian Melis si dice «rincuorato del fatto che i motociclisti stiano fortunatamente bene e nessuno si sia fatto male». Apprezza «le scuse del proprietario del terreno con le rassicurazioni che il posizionamento del cavo aveva tutt’altre ragioni». Melis invoca «maggiore sicurezza con regole certe da parte della Regione, un disciplinare che tuteli appassionati e proprietari dei terreni, una mappa di percorsi in modo da contribuire a rilanciare il territorio, attraendo manifestazioni di rilievo ecosostenibili». La vicesindaca di Tonara Cristina Patta: «Mi rincuora che nessuno si sia fatto male e che i ragazzi stiano bene, al fianco delle loro famiglie».

