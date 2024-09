Scambio tra Carabinieri e Guardia Civil: maresciallo parte in missione a Tenerife 

Dal primo giugno al 31 agosto i carabinieri cagliaritani sono stati affiancati, nei servizi in strada e nei controlli, di volta in volta da personale della Gendarmeria francese, della Guarda Nazionale Portoghese e della Guardia Civil spagnola. Ora è la volta del comando provinciale “prestare” una sua militare: il maresciallo Roberta Angelosanto è in partenza per Tenerife per collaborare con la Guardia Civil nell'ambito dello stesso progetto di scambio.

La trentenne, nata a Roma e in servizio nell’Arma da sette anni, è laureata in Giurisprudenza. Formata per affrontare missioni all'estero, conosce bene l’inglese e lo spagnolo. A Tenerife, opererà nelle zone ad alta affluenza turistica: anche il questo periodo dell’anno è prevista una significativa presenza di cittadini italiani. I suoi compiti includeranno il supporto alle autorità locali nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali e il facilitare lo scambio di informazioni di polizia relative alla presenza dei turisti.

