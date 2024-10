Scambio politico-mafioso, arresti in Comune a Poggiomarino 

NAPOLI. Voti in cambio di appalti, quelli per la metanizzazione e per la ristrutturazione e gestione dei servizi cimiteriali: secondo la Procura antimafia era questo l’accordo stretto nel 2020 da una parte della politica di Poggiomarino e la camorra locale, guidata dal boss Rosario Giugliano. Lo scambio politico-mafioso è l’ipotesi di reato che ha portato all’arresto del sindaco Maurizio Falanga, del suo vice Luigi Belcuore e dell’imprenditore Franco Carillo. Giugliano, dal giugno 2023 collaboratore di giustizia, ha spiegato di essere stato determinante per far vincere al centrodestra di Falanga le elezioni del settembre 2020 con il 57,93% dei voti al primo turno contro il 42,07 del dem Giuseppe Annunziata. Anche Belcuore, secondo i carabinieri e la Dda, venne eletto in quella tornata elettorale grazie al clan: ottenne la carica di vice sindaco con delega ai lavori pubblici e al cimitero, facendo anche confluire alcuni appalti alla ditta di famiglia. «In campagna elettorale - ha raccontato Giugliano - mi sono speso in prima persona con imprenditori, cittadini e parenti per imporre il voto a favore di Maurizio Falanga... ci tengo a precisare che quando io mi muovevo a Poggiomarino, a sostegno di un certo candidato, era palese che quella persona era in mia rappresentanza e quindi non avevo bisogno di fare uso di minacce per ottenere il voto». E poi: «Di fronte alla ritrosia di altri candidati a fare un passo indietro e di convergere su Maurizio Falanga, che io avevo individuato come candidato migliore, intervenni in prima persona». Agli atti dell’indagine anche una videotelefonata tra il sindaco e il boss, che all’epoca era in carcere: a raccontare la vicenda è un altro collaboratore di giustizia, luogotenente di Giugliano, che mise in contatto il sindaco e il boss detenuto perché quest’ultimo potesse lamentare il «mancato mantenimento degli accordi pre-elettorali».

