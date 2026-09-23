Scambio libri, un box accanto alla farmacia  

Da oggi c’è una nuova postazione di book crossing a Sestu, in pieno centro, e precisamente in via Monserrato. È l’iniziativa dei titolari della Farmacia Mocci, che hanno piazzato la cassetta piena di libri proprio accanto all’ingresso del loro locale.

«L’idea ci è venuta perché comunque molti clienti sono sempre dei lettori, e leggono tanto, tanto che è capitato anche qui in farmacia di scambiare due chiacchiere su un libro», racconta Maria Cristina Mocci, della farmacia. Dalle parole ai fatti ci è voluto poco: «Non solo abbiamo acquistato la cassetta, l’abbiamo anche decorata e riempita», racconta Mocci. Lo scopo resta sempre lo stesso: prendere un libro e lasciarne uno, in un’ottica di scambio e condivisione, gratuitamente. E così, anche in via Monserrato la postazione resta sempre disponibile, anche per chi non è cliente. A Sestu è già presente un’altra postazione book crossing nel parco della Legalità in via Costituzione, e un’altra è all’interno della Biblioteca Comunale in via Roma.

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