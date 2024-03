Scambio di ostaggi, sì di Israele  

Doha. La delegazione israeliana in Qatar, dove si sta negoziando la pace a Gaza, ha accettato la proposta di compromesso, avanzata dagli Usa, sul numero di ostaggi che Tel Aviv deve liberare in cambio di prigionieri palestinesi. Si attende la risposta di Hamas.

Stando all’emittente israeliana Channel 12, il Governo Netanyahu sarebbe disposto a rilasciare tra i 700 e gli 800 detenuti palestinesi, tra cui «cento assassini». L’accordo rientra nel patto per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un’intesa in tre fasi che richiama il Piano elaborato a Parigi a febbraio. Allora il premier israeliano non era andato oltre il rilascio di 400 prigionieri, in cambio dei quali veniva rivendicata la liberazione di quaranta ostaggi, tra donne, bambini, malati e anziani. Ora Tel Aviv raddoppia i numeri. Secondo la radio israeliana Kan, hanno già lasciato il Qatar sia il capo del Mossad, David Barnea, che quello dello Shin Bet (sicurezza interna), Ronen Bar. A Doha sono rimasti i collaboratori incaricati di portare avanti la trattativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA