Scambio di libri per la socializzazione 

Non solo Internet e smarphone. Il Comune punta sulla lettura e propone il progetto “Bookcrossing-Cultura in Libertà”, una attività di scambio gratuito di libri. Quest’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la cooperativa Alfabeta, prevede la realizzazione di tre postazioni da piazzare nei siti più adatti della cittadina, e mira ad un’azione culturale ma anche sociale.

Lo rimarca l’assessora Silvia Mamusa: «L’obiettivo principale è realizzare lo scambio gratuito dei volumi per la lettura diffusa e partecipe, con modalità differenti rispetto a quanto già avviene in biblioteca. Con il bookcrossing, i volumi potranno essere utilizzati e scambiati, non ci sarà alcun obbligo di restituirli».

Il laboratorio di realizzazione dei book crossing si svolge presso il Centro sociale in via Santa Croce. L’attività sarà curata dall’associazione “Skizzo” e sarà sviluppata da formatori qualificati che cureranno la predisposizione del materiale e l’installazione delle strutture. «Al termine del laboratorio – aggiunge l’assessora Mamusa - sarà realizzata un’iniziativa di animazione alla lettura curata dall’associazione Curatoria Monreale, con il coinvolgimento degli ospiti del Servizio di accoglienza e Integrazione (Sai), dell’associazione Skizzo e dei residenti stranieri che effettueranno le letture in lingua originale (inglese, francese, arabo, serbo,cinese, e via dicendo). Puntiamo a coinvolgere tutta la comunità e in particolare gli studenti. Chi volesse potrà già donare i libri consegnandoli in Municipio». (g. pit.)

