Scambio delle chiavi tra i sindaci turritani 

«I nostri Protomartiri sono stati generativi e continuano ad esserlo con la loro testimonianza, poiché la credibilità di queste figure deriva dalla loro donazione piena e totale. Come il chicco di grano caduto per terra perché porti frutto deve morire, così i santi Martiri Turritani sono destinati a portare a frutto la fede come la parola di Dio». Sull’altare della basilica di San Gavino, l’arcivescovo Gian Franco Saba ha celebrato il solenne Pontificale, l’ultimo rituale dei festeggiamenti in onore del soldato Gavino, del presbitero Proto e del diacono Gianuario. Nel giorno della Festha Manna, il momento culminante, dopo la processione, è la cerimonia nella chiesa dedicata al santo patrono, una messa concelebrata dai canonici turritani e dai sacerdoti diocesani alla presenza delle autorità civili, militari e istituzionali. «I martiri appartengono al passato ma sono presenti, sono maestri e ci indicano la strada che genera vita», ha concluso il vescovo al termine del Pontificale che ha dato spazio al rito simbolico dello scambio delle chiavi tra sindaci di Sassari e Porto Torres, Nanni Campus e Massimo Mulas. Un rituale che risale a diversi secoli fa, quando la consegna delle chiavi all’autorità istituzionale e l’immediata riconsegna al parroco era segno del riconoscimento della cura del complesso religioso.

RIPRODUZIONE RISERVATA