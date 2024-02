Scambio culturale, dieci ragazzi in viaggio in Marocco 

La visita istituzionale degli organizzatori aveva già spianato loro la strada. Ieri, con la partenza per Ifrane (Marocco) è partita l’avventura de 10 protagonisti dai 12 ai 15 anni di “Sotto lo stesso cielo”, progetto di cooperazione internazionale finanziato dalla legge regionale 19 del 1996 e coordinato dall’associazione Scarzella con partners l’Inaf di Cagliari e il sodalizio Teatro Impossibile.

I domusnovesi Maria Chiara Perra, Riccardo Podda, Maria e Caterina Soletta, Ivan Contini, le iglesienti Cinzia Fenu, Chiara Fadda, Maria Fenu, Giada Trastu di Musei e Franscesco Scioni di Villamassargia, si formeranno su diritti, coding e soft skills ma, soprattutto, si confronteranno con i coetanei marocchini sulle condizioni di vita delle donne in Sardegna e nel paese arabo. «Avendo studiato, trasformato in favole e tradotto in inglese e francese i profili di 6 donne sarde eccezionali quali Maria Cocco, Elda Mazzocchi Scarzella (sarda per meriti), Maria Carta, Adelasia Cocco, Grazia Deledda, Maria Lai, - spiega la coordinatrice del progetto Maria Giovanna Dessì - i ragazzi faranno da docenti a 2 classi delle elementari di Ifrane grazie alla traduzione in arabo dei coetanei marocchini».

