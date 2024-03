Scamacca-gol, l’Atalanta rimonta con lo Sporting 

Sporting Lisbona 1

Atalanta 1

Sporting Lisbona (3-4-3) : Israel; Quaresma, Coates, Diomande (1’ st St. Juste); Catamo, Morita (39’ st Braganca), Koindredi (1’ st Hjulmand), Matheus Reis; Edwards (1’ st Gyokeres), Paulinho (23’ st Esgaio), Trincao. Allenatore Amorim.

Atalanta (3-4-3) : Musso; Djimsiti, Hien (1’ st Scalvini), Kolasinac; Holm (45’ st Zappacosta), Ederson, De Roon, Ruggeri; Miranchuk (27’ st Koopmeiners), Scamacca (36’ st Touré), Lookman (27’ st De Ketelaere). Allenatore Gasperini.

Arbitro : Siebert (Germania).

Reti : nel pt 17’ Paulinho, 39’ Scamacca.

Note : ammoniti Hien, Edwards e Djimsiti per gioco falloso; angoli 10-4 per l’Atalanta; recupero 2’ e 4’; spettatori: 28.528.

Lisbona. Botta e risposta tra Sporting Lisbona e Atalanta al “José de Alvalade” nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Colpita a freddo da Paulinho, la squadra bergamasca accumula occasioni ma viene stoppata anche da due pali nella propria rabbiosa reazione, culminata nel pari di Scamacca nel finale di primo tempo. Nel secondo, più equilibrato, un legno per parte e precisione che risente della stanchezza della quarta sfida in 11 giorni per entrambe. Si decide tutto a Bergamo giovedì prossimo, anche perché nel finale un offside millimetrico vanifica la prodezza in rovesciata di Touré che sarebbe valsa la vittoria.

Gasperini cambia cinque uomini rispetto al Bologna e punta sul tridente. In avvio lo Sporting pressa e ci prova con Edwards, poi il collo esterno di Ederson sull’angolo di Lookman è allontanato di testa da Coates. Al 17’ Trincao lancia Paulinho che di sinistro in corsa sigla il vantaggio portoghese. A metà primo tempo i due pali di Holm e Scamacca. Lo stesso attaccante romano al 39’ pareggia sfruttando la pressione di Lookman e l’assist di Miranchuk. Poco dopo il portiere dello Sporting gli nega la doppietta e il 2-1 deviandogli con la punta delle dita la schiacciata di testa.

Nella ripresa Catamo trova Musso pronto, al 15’ Lookman centra il palo imitato poco dopo da Coates. Al 30’ Kolasinac non inquadra lo specchio. All’81’ la grande rovesciata di Touré per il 2-1 nerazzurro, ma è fuorigioco.

