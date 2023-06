Scamacca e Verratti piacciono a Mou  Il Bayern va su Kim  

Per rinforzare l'attacco il primo obiettivo del Psg è Victor Osimhen, che Campos conosce bene avendolo avuto al Lille, ma la cifra chiesta dal Napoli, 150 milioni di euro, è ritenuta eccessiva perfino da un club ricco come quello parigino. Se il nigeriano alla fine dovesse partire, il neo-allenatore ha chiesto di fare il possibile per prendere Jonathan David, 23enne canadese del Lille. Per Kim Min Jae il Bayern Monaco pagherà la clausola di 60 milioni a inizio luglio.

Intanto si muove molto la Juventus, che per la fascia destra punta forte su Timothy Castagne, ex Atalanta e ora retrocesso in Championship con il Leicester, chee tornerebbe volentieri in Serie A. Però gli inglesi sono disponibili, almeno per ora, solo a una cessione a titolo definitivo, e chiedono 15 milioni di euro. Con la Lazio c'è in ballo il discorso per Luca Pellegrini, che vorrebbe rimanere a Formello, così la dirigenza bianconera proverà a inserire nella trattativa Sergej Milinkovic Savic, sul quale punta forte anche l'Inter. La Juve come contropartita tecnica potrebbe offrire Denis Zakaria, appena rientrato dal prestito al Chelsea. E proprio con i Blues la Juve ha parlato di Dusan Vlahovic, che piace molto al club londinese. Ma per averlo ci vorrà una cinquantina di milioni al quale va aggiunto, per esplicita richiesta juventina, Cesare Casadei. Juve e Inter si contendono anche Davide Frattesi, per il quale la Juve ha offerto 20 milioni più i giovani Soulè e De Winter. Anche la Roma, che detiene ancora il 30% dei diritti sul giocatore, è in ballo per Frattesi, ma non è disposta a dare in cambio Edoardo Bove, che il Sassuolo vorrebbe a titolo definitivo. Intanto il ds Tiago Pinto continua a a lavorare per riportare a Trigoria Gianluca Scamacca, ma nel primo incontro con il West Ham è arrivata una risposta negativa alla formula del prestito. È invece vicino il ritorno di Diego Llorente, difensore arrivato dal Leeds nel mercato di gennaio e molto apprezzato da Mourinho: le parti stanno lavorando per trovare la formula giusta.

Verratti-Roma?

L'ultima voce riguarda Marco Verratti, che avrebbe ricevuto una telefonata da José Mourinho, deciso a convincerlo a sposare la causa giallorossa. Anche in questo caso la formula sarebbe quella del prestito, i rapporti fra i vertici societari di Roma e Psg sono ottimi, ma il problema è l'ingaggio molto elevato del giocatore. Ai giallorossi è stato offerto Roberto Pereyra, in scadenza di contratto con l'Udinese. Capitolo Milan: i rossoneri hanno deciso di controriscattare dal Lecce Lorenzo Colombo per 3 milioni di euro (il riscatto iniziale dei pugliesi era stato effettuato per 2,5 milioni), e puntano sul giovane attaccante che bene ha fatto in Salento, per il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA