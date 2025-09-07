Scalzi, un voto di fede e una corsa da eroi  

Sembra che vogliano portare il loro santo in salvo, corrono velocissimi pur di metterlo subito al sicuro per un altro anno. Una missione che per gli Scalzi è un dovere, un onore, un modo per sentirsi in pace per dodici mesi. Ieri al tramonto è andato in scena un grande momento di fede: gli Scalzi hanno riportato il simulacro di san Salvatore nella chiesa di Santa Maria. Mille uomini vestiti di bianco e un unico cuore che correva.

Il rientro

Ogni passo è una promessa, un pensiero, un atto di fede. Sono le 19 quando la bandiera rossa si intravede da lontano in una via Tharros bardata a festa e blindata da tantissime forze dell'ordine vista la mole di fedeli: è il simbolo di una storia che solo a Cabras unisce tutti. Eccoli, gridano “Evviva santu Srabadoi” e la loro forza sulle gambe diventa sempre più forte. Vengono accolti dal calore dei compaesani e dai tantissimi turisti che esultano commossi per i 900 eroi.

La corsa

Gli Scalzi sono partiti dall'antico villaggio del Sinis intorno alle 18, subito dopo la celebrazione della messa e sotto un sole caldissimo. Hanno percorso lo stesso tragitto di sabato all’alba: otto chilometri a piedi, prima gli sterrati e poi l’asfalto, con in spalla il Santo. E dopo l'impresa, è l’ora delle lacrime, ma anche del dolore. Tanti riescono a camminare a fatica, qualcuno chiede subito un bicchiere d’acqua, altri guardano i piedi segnati dalla fatica e dalla terra. Tutti sono felici per avercela fatta, per essere riusciti a sciogliere il voto. Per loro non è la fine di un evento, ma l’inizio di un nuovo anno sotto la protezione del loro Gesù. Il simulacro dall’ingresso del paese arriva in chiesa in processione, attorno al Santo l’intera comunità come una sorta di scorta. Un'altra pagina di storia tutta da raccontare.

Le donne

Oggi invece è il giorno delle Scalze. Le donne, circa 400, con indosso l’abito tradizionale, percorreranno lo stesso tragitto per trasportare il piccolo simulacro di santu Srabadoreddu dal villaggio alla chiesa di Santa Maria, a Cabras. Nel borgo di San Salvatore calerà nuovamente il silenzio che durerà per un altro anno.

