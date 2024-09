Scalzi, prova di fede degli eroi del Sinis 

Ogni passo è una promessa, un pensiero per una persona cara, un atto di fede. Sono le 19 quando la bandiera rossa si intravede da lontano: simbolo di una di una storia che unisce. Eccoli, is curridoris arrivano a Cabras come veri vincitori. “Evviva Santu Srabadoi” , applausi e urla di gioia: così cabraresi e tantissimi turisti accolgono con calore ed entusiasmo quegli eroi con il saio bianco indosso. Sui loro volti, dopo un’ora di insidie e ostacoli, traspare un misto di fatica e orgoglio, le lacrime si intrecciano ai sorrisi poi gli abbracci con i propri cari.

L’arrivo

Ieri, sullo sfondo un tramonto tutto da incorniciare, è andato in scena un grande momento di fede che a Cabras continua a pulsare forte, anno dopo anno: gli Scalzi hanno riportato il simulacro di San Salvatore nella chiesa di Santa Maria. Un momento unico in cui mille uomini vestiti di bianco, con la loro impresa di fede e determinazione, riescono a regalare emozioni forti. Gli Scalzi sono partiti dall'antico villaggio del Sinis intorno alle 18, sotto un sole caldissimo percorrendo lo stesso tragitto di sabato: otto chilometri a piedi, prima gli sterrati poi l’asfalto, con in spalla il Santo. Sembra la fine di un evento, in realtà per i corridori è l’inizio di un nuovo anno sotto la protezione del loro Gesù, San Salvatore. A Cabras è l'ora delle lacrime, degli abbracci ma anche del dolore. In tanti alla fine dell’impresa riescono a camminare con grande fatica. Ma tutti sono felici per essere riusciti a sciogliere il voto anche questa volta. «Chi soffre veramente non siamo noi che corriamo per una promessa», spiega un corridore a una coppia di turisti.

Le scalze

Oggi invece è il giorno delle scalze. Circa 400 donne con indosso l’abito tradizionale di Cabras percorreranno lo stesso tragitto per trasportare il piccolo simulacro di Santu Srabadoeddu dall’antico villaggio alla chiesa di Santa Maria. È l’ultimo atto della festa. Nel borgo di San Salvatore calerà nuovamente il silenzio che durerà per un anno interno. Un’altra magia che accade solo da queste parti.

