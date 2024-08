Scalzi, l’esercito dietro le quinte 

Preghiere, lacrime, fatica, ma anche tanti numeri. Cifre che raccontano cosa si nasconde dietro quel lunghissimo serpentone umano vestito di bianco che sabato mattina e domenica sera percorrerà i sterrati del Sinis per trasportare il simulacro di san Salvatore da Cabras al villaggio e viceversa. Un rito che per i cabraresi è quasi un dovere. Un modo per ricordare quando un gruppo di pescatori e contadini del paese riuscì a portare in salvo la statua dalle incursioni saracene, nel 1619.

Gli scalzi

In tutto sono circa novecento. Anche se è giusto precisare alcuni dettagli: «Gli iscritti all’associazione Is curridoris - spiega il presidente, Alessio Camedda - sono circa 700, poi ci sono quelli che risiedono fuori Cabras ma che ci saranno ugualmente». Più i bambini che da sempre, nonostante lo statuto dica che per partecipare alla processione di corsa è necessario aver compiuto 14 anni, non mancano alla corsa.

L’associazione invece, anima organizzatrice della corsa, è formata in tutto da 17 membri. Fanno parte invece del comitato che si occupa dei festeggiamenti civili circa quaranta persone. Spettacoli che da giorni stanno animando il piccolo borgo: in tutto poco più di 80 case che vengono aperte solo durante il novenario visto che i residenti sono solo due.

I veterani

Il corridore più anziano è il 75enne Stefano Pinna: «Ci sarò anche questa volta, come faccio dal 1963. I primi tre anni non indossavo il saio, in quei tempi era difficile recuperarlo. Poi era stato mio zio nel 1966 a regalarmi il suo abito. Oggi rispetto a prima siamo molti di più ed è necessaria più attenzione ma è anche vero che negli anni Settanta si correva più velocemente, non esistevano pause e il santo si prendeva più volte. Anche questa volta troverò la forza pensando a lui. È l’unico modo per arrivare senza fermarsi».

Il record

Il 74enne Antonio Cossu è invece il corridore con più corse alle spalle: «Sarà la mia 64esima processione, la prima nel 1959 quando avevo nove anni. Ed eravamo in 16. Correrò fin quando le mie gambe non cederanno. A casa non posso stare, non esiste».

L’organizzazione

Per far sì che tutto fili liscio scenderà in campo anche un altro “esercito”. «Abbiamo 50 addetti alla sicurezza più altri otto all’antincendio, poi 14 figure tra vigili e barracelli e tre addetti per ogni ambulanza, in tutto cinque, più il medico - spiega il sindaco, Andrea Abis - Senza dimenticare chi si occuperà della diretta televisiva sabato su Videolina e domenica su Sardegna 1, delle riprese e dei ponti radio. Superiamo le 100 figure oltre gli operai che si occupano degli allestimenti, della manutenzione delle strade e della preparazione dei parcheggi. Stiamo parlando di altre decine di persone. Tutto questo ci costa non meno di centomila euro». E quest’anno in via Tharros per la prima volta sarà montata una tribuna con 200 posti.

