Scalzi, la fede eroica del Sinis 

La striscia bianca avanza lentamente, spinta dalla forza della fede e seguita da un’enorme nuvola di polvere. Attorno distese di terre: un’immagine surreale che si vede solo dall’alto. Un quadro che toglie il fiato. In mezzo a quel fiume umano vestito di bianco si vede invece la dolcezza delle lacrime che scendono sui visi affaticati, il martirio dei piedi, la resistenza delle gambe e l’unione di un popolo che instancabile corre scalzo.

La forza

A San Salvatore la gioia esplode solo alla fine, quando l'impresa di quel serpentone umano vestito di bianco che arriva al villaggio campestre è riuscita senza intoppi. Ieri mattina, davanti a una folla enorme di fedeli forse mai vista prima, è andato in scena il rito della Corsa degli Scalzi. Per quei novecento corridori con indosso il saio sudato, segnato dalla polvere del Sinis, percorrere otto chilometri di corsa a piedi nudi è un dovere verso il loro protettore. Un rito antichissimo per ricordare quando un gruppo di pescatori delle lagune del Sinis salvò la statua dalle incursioni saracene portandola di corsa a San Salvatore con un mazzo di frasche legato alle caviglie. Serviva per alzare la polvere e spaventare i nemici. Così si tramanda di generazione.

Nella pieve

La giornata è cominciata all'alba, all’interno della chiesa di Santa Maria, invasa dagli uomini bianchi. L'arcivescovo di Oristano monsignor Roberto Carboni ha incoraggiato i corridori prima della grande fatica: «State tranquilli. Non siete voi a accompagnare San Salvatore, sarà lui a starvi vicino. Vi proteggerà uno per uno. Forza, lui vi conosce come figli». Poi la processione per le vie del centro storico: alle 7.30 quell’esercito di devoti ha iniziato il lungo tragitto all’insegna di un credo. Sono velocissimi, esprimono la fede con il sacrificio. Prima c'è l’asfalto e poi i lunghi sentieri sterrati che all’incedere di quella colonna bianca liberano un’enorme nuvola di polvere. Una vibrazione della natura che in questa occasione affascina. «Evviva Santu Srabadoi», urlano. Il Santo è arrivato e tutti si abbracciano, si commuovono.

I racconti

Matteo Sechi ha 29 anni e gli occhi pieni di lacrime: «Ho corso pensando solo a mia mamma che purtroppo non c’è più. È la mia forza». Nicola Meloni, 40 anni, non partecipava da tempo: «Quest’anno però, pensando a mia madre che ha 82 anni, non potevo non accompagnare il nostro Santo. Sono sentimenti inspiegabili». Francesco Spanu ha 59 anni e corre da quando era bambino: «Devo farlo. È una chiamata». Tommaso Dessanai, 15enne: «Vivere la corsa assieme a mio padre è bellissimo, mi dà forza». Era fermo da alcuni anni Fabrizio Musiu, 41 anni: «Quest’anno è stato speciale. L’attesa ha reso la corsa ancora più unica».

Il rientro

Per tutta la giornata è grande festa. Dentro quelle antiche abitazioni di ladrini ci sono le tavole imbandite. San Salvatore è anche questo: allegria, cibo e brindisi. Oggi, al tramonto, c’è il cammino inverso. I corridori partiranno dal villaggio intorno alle 18.30 per riportare il simulacro nella chiesa di Santa Maria a Cabras, dove resterà per un altro anno intero. E il voto a quel punto sarà sciolto.

