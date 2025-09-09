Scalzi, caccia al fotografo-invasore 

L’arresto fino a sei mesi o un'ammenda fino a 516 euro. È ciò che rischia il fotografo che domenica sera ha messo in pericolo gli scalzi durante la Corsa in onore a san Salvatore invadendo lo sterrato, a circa tre chilometri dal villaggio e subito dopo il passaggio della polizia in moto che aveva raccomandato ai presenti di stare ai lati della strada.

Le indagini

Intanto la polizia locale di Cabras continua il lavoro per individuare il fotografo. «Impresa non semplice - dice il sindaco, Andrea Abis - Potrebbe essere un turista. Continuo a ribadire che ciò che è accaduto è molto grave. A mio avviso è stato fatto con intenzione e menefreghismo».

La normativa

Secondo il codice penale non si tratta dell’interruzione di un evento religioso, quindi di una processione. «Questo perché nella corsa di san Salvatore non è presente un ministro del culto - spiega il legale-corridore, Salvatore Madau - Non possiamo parlare quindi di turbamento di funzioni religiose. L’evento viene inquadrato, secondo la normativa, in un evento di altra natura come può essere una corsa. Il reato è punibile solo a querela di parte. In questo caso dovrebbe intervenire l'associazione Is curridoris, la parte offesa, e non il sindaco. Il tutto entro tre mesi dal fatto». L'associazione guidata dal presidente Alessio Camedda, che organizza la corsa e che rappresenta tutti i corridori, sulla possibilità di presentare una querela è scettico «ma ne parleremo».

L’ordinanza

Ma c'è anche un altro aspetto: «Sotto il profilo penale ci potrebbe essere la violazione dell'articolo 650 - spiega Madau - laddove in quel punto la presenza del fotografo fosse vietata da un'ordinanza comunale». Nel documento però questo non viene specificato. Seppur facile da capire però, visto il passaggio di corsa di 900 uomini. «Tra il pubblico però esiste anche chi non ha buon senso - precisa Madau - Non emergono altri reati perché nessuno fortunatamente si è procurato un male fisico». Come invece è accaduto nel 2017 quando un corridore, sempre per colpa di un fotografo, era finito a terra rompendosi il femore. «È chiaro che per noi cabraresi si tratta di una manifestazione religiosa, non però per il codice penale ai fini della configurazione del reato», conclude Madau.

