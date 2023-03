Scalpita Lucioni, lo specialista in promozioni  

Il Frosinone vede la Serie A sempre più vicina ma vive un momento di flessione. La spia del serbatoio si è accesa dopo la rocambolesca sconfitta con il Cosenza a tempo quasi scaduto. Come prevedibile, la capolista inizia a risentire sia da un punto di vista fisico che mentale della grande cavalcata fatta in questa stagione. Lo sa bene il capitano dei ciociari, Fabio Lucioni (35 anni), che da vero leader nel dopo gara di Cosenza ha messo in guardia i propri compagni dalle insidie che può celare la Serie B, essendo uno dei giocatori più esperti del campionato cadetto (212 presenze).

Il curriculum

Nato a Terni, cresciuto nella Ternana, Lucioni vanta nel curriculum cinque promozioni. La prima la conquista nel 2012 con lo Spezia, dove vince tre trofei: il campionato di Lega Pro, la Coppa Italia e la Supercoppa di categoria. Dopo una deludente parentesi di due anni alla Reggina in Serie B – con cui retrocede – si trasferisce nel 2014 a Benevento per fare la Lega Pro. Con i sanniti il difensore ottiene due storiche promozioni di fila con la fascia al braccio: nel 2016, dalla C alla B, e nel 2017, dalla B alla A passando per i playoff. A quasi trent’anni debutta in Serie A in Benevento-Sampdoria ma la squalifica per doping macchia la stagione del difensore che si concluderà con una retrocessione. Riparte così dalla cadetteria, questa volta a Lecce. Con i salentini ritorna nuovamente in Serie A, nel 2019. Nell’anno del Covid, gioca con costanza (36 presenze) ma il Lecce retrocede in B, ad agosto, tra le lacrime di Mancosu, al tempo capitano dei salentini. Smaltita l’eliminazione nella semifinale playoff con il Venezia del 2021, Lucioni riporta ancora una volta i pugliesi nel massimo campionato per poi approdare la scorsa estate alla corte di Grosso.

Quota sei

Anche a Frosinone Fabio Lucioni è diventato un uomo simbolo e grazie alla sua esperienza sta contribuendo alla probabile vittoria del campionato. Per lui si tratterebbe della sesta promozione in carriera, la quarta in Serie A. (a.mat)