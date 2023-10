Scalpita Dybala alle spalle della coppia Lukaku-Belotti 

Un turnover ragionato, abbastanza per travolgere 4-0 il Servette all'Olimpico e prenotare la qualificazione al prossimo turno di Europa League, con l'obiettivo di vincere il duello con lo Slavia Praga per il primato nel girone. Ma dopo la sbornia europea, la Roma si rituffa in campionato, dove i giallorossi faticano a trovare risultati e continuità. Ieri la squadra di Mourinho è tornata a lavoro a Trigoria, mettendo nel mirino il Cagliari degli ex Ranieri e Shomurodov.

Dentro e fuori

La gara col Servette ha regalato tante buone notizie, ma anche l'ennesimo infortunio di capitan Pellegrini. Entrato in campo nella ripresa, il numero 7 della Roma ha fatto in tempo a sfornare un assist, segnare il 3-0 e poi fermarsi per un problema al flessore. Per lui niente trasferta in Sardegna. Contro il Cagliari, invece, ci sarà Dybala, tenuto a riposo contro gli svizzeri per evitare possibili guai fisici. Mourinho, che ieri alla ripresa degli allenamenti ha ritrovato Azmoun, ha gli uomini contati in difesa, visti gli infortuni di Smalling e Llorente, mentre in mezzo al campo continua a restare indisponibile Sanches, con Cristante che sarà costretto ancora una volta a giocare nel terzetto difensivo, completato dai reduci Mancini e N'Dicka. E così a centrocampo spazio alla coppia Bove-Paredes, mentre davanti Dybala potrebbe giocare alle spalle della coppia Belotti-Lukaku, autori di tre delle quattro reti della Roma contro il Servette. (al.m.)

