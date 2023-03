Scalo turistico da 300 posti barca 

Entro l’estate il porto turistico, gestito dalla Nautica Service, sarà al servizio dei diportisti con l’ultimazione dei lavori nella banchina “Nino Pala” dove sono in fase di completamento gli interventi sull’impianto antincendio, corredato di serbatoi dell’acqua e idranti a colonna, e con l’impianto elettrico adeguato alle imbarcazioni con maggiori assorbimenti. Una struttura portuale da trecento posti barca, con nuovi spazi per 130 unità da diporto fino a 15/16 metri e dalla prossima stagione anche 15 postazioni per le imbarcazioni di lusso dai 20 ai 35 metri.

«Questo target di clientela è nuovo, non è mai stato presente a Porto Torres in quanto mancavano gli spazi attrezzati», sottolinea Giovanni Conoci, uno dei responsabili della Nautica Service. «Nei prossimi mesi questo porto potrà accogliere unità da diporto medio-grandi, quelle che consentono di realizzare margini operativi più elevati e importanti ricadute per il territorio». In fase di realizzazione anche una nuova Club House che ospiterà i servizi igienici, docce, lavanderia, ricevimento clienti e locali tecnici, disposti davanti ai nuovi piazzali con sbarra automatizzata per il controllo accessi, delimitazione delle aree di parcheggio con stalli e colonnine ricarica per le auto elettriche.Tra gli obiettivi anche l’albergo nautico, la nuova frontiera dell’accoglienza turistica. (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA