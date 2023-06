Scalo più efficiente con il nuovo centro intermodale  

«Questa è una giornata di svolta e di rilancio per il porto di Porto Torres, un risultato che mette al centro il passeggero e le sue esigenze, allo scopo di massimizzare sicurezza, servizi e volumi di traffico nel secondo scalo dell’Isola per numero di sbarchi». Così l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha inaugurato la nascita del Polo intermodale passeggeri presso la Stazione Marittim “N.Pala”, riconvertita in un centro di interconnessione dei trasporti marittimi, su ferro e gomme, grazie al protocollo d'intesa firmato il 15 marzo tra Regione, Comune, Autorità di sistema portuale, Consorzio Industriale, Arst e Atp Sassari. Un risultato raggiunto in sei mesi, una riorganizzazione dei servizi di accoglienza e trasporto dei viaggiatori nell’area portuale. Il 13 gennaio un primo incontro tra gli enti, il 15 marzo la firma dell’intesa, il 15 giugno il varo dei servizi, e da ieri l’inizio di una sperimentazione inaugurata anche dal sindaco Massimo Mulas, dal presidente della Port Authority, Massimo Deiana con il prefetto di Sassari Paola Dessì, l'amministratore Arst Roberto Neroni e il direttore Rfi Alberto Parsi.

«È un punto di partenza – ha detto Mulas - c'è ancora tanto da fare ma l'unità d'intenti vista in questa occasione lascia ben sperare». Tra gli interventi introdotti la scelta di individuare via Bassu come capolinea delle linee Arst e Atp, il collegamento diretto tra stazione marittima, stazione ferroviaria e molo Segni e l’affidamento della gestione del bar, oltre alla previsione di ulteriori parcheggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA