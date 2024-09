Scalo di via Roma, entro settembre via ai nuovi lavori 

Il countdown per il progetto di riqualificazione del porto di via Roma è ufficialmente iniziato. La data, tra fine settembre e inizio ottobre, per l’avvio dei lavori, che dovrebbero durare circa due anni è – per ora – confermata.

Con un investimento privato di 34 milioni di euro nasceranno un hotel a cinque stelle, dotato di una spa con vista panoramica sul mare, accanto a ristoranti raffinati e a una marina destinata a mega yacht di lusso. Nell’area tra i moli Sanità e Sant'Agostino verrà realizzato un centro servizi dedicato alla nautica e un nuovo approdo per 26 mega yacht, inclusi 4 ormeggi da 80 metri.

La trasformazione riguarderà anche lo spazio pubblico, che verrà ripensato nel segno della sostenibilità: le corsie vicine a via Roma manterranno i 120 parcheggi a pagamento, mentre le altre saranno convertite in ampi spazi verdi e percorsi pedonali. Inoltre, verrà realizzata una nuova pista ciclabile di quasi 400 metri, dalla rotonda della Calata Azuni fino alla Darsena, creando un collegamento fluido con le piste ciclopedonali esistenti, dando così a tutta la zona un nuovo respiro ecologico e urbano. Insomma tra cinque anni il porto di via Roma sarà esclusivamente turistico.

