Scalo di Portovesme chiuso, traghetti dirottati su Calasetta 

Trasporti marittima in tilt. Dalla prima corsa di ieri, a causa del maltempo, tutte le corse dei traghetti sono state dirottate verso lo scalo di Calasetta, con Portovesme off limits per le condizioni meteo-marine. Tra le conseguenze indirette del maltempo c’è anche l’annullamento dell’incontro pubblico per la presentazione del piano di eradicazione dei cinghiali. La riunione, organizzata dall’amministrazione comunale, si sarebbe dovuta svolgere ieri sera all’ExMe: a Carloforte erano attesi il presidente della Provincia Mauro Usai, il vicepresidente Gianluigi Loru, e Antonio Cossu, tecnico faunistico della Provincia, oltre alla presenza del Comune con il sindaco Stefano Rombi. Dopo lo stop delle corse dei traghetti per Portovesme, proprio per la difficoltà dei relatori di raggiungere l’isola di San Pietro, l’incontro è stato rinviato al prossimo sei dicembre.

La presenza dei cinghiali sull’isola è un tema che desta molta preoccupazione tra i cittadini. L’amministrazione comunale ha coinvolto Regione e Provincia chiedendo una soluzione per il problema, nel frattempo la Provincia ha elaborato e approvato il Piano di eradicazione. A Carloforte nei mesi scorsi si è costituito il comitato “No Cinghiali a Carloforte” che ha raccolto circa 2000 firme.

RIPRODUZIONE RISERVATA