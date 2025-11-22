VaiOnline
Carloforte.
23 novembre 2025 alle 00:40

Scalo di Portovesme chiuso, traghetti dirottati su Calasetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Trasporti marittima in tilt. Dalla prima corsa di ieri, a causa del maltempo, tutte le corse dei traghetti sono state dirottate verso lo scalo di Calasetta, con Portovesme off limits per le condizioni meteo-marine. Tra le conseguenze indirette del maltempo c’è anche l’annullamento dell’incontro pubblico per la presentazione del piano di eradicazione dei cinghiali. La riunione, organizzata dall’amministrazione comunale, si sarebbe dovuta svolgere ieri sera all’ExMe: a Carloforte erano attesi il presidente della Provincia Mauro Usai, il vicepresidente Gianluigi Loru, e Antonio Cossu, tecnico faunistico della Provincia, oltre alla presenza del Comune con il sindaco Stefano Rombi. Dopo lo stop delle corse dei traghetti per Portovesme, proprio per la difficoltà dei relatori di raggiungere l’isola di San Pietro, l’incontro è stato rinviato al prossimo sei dicembre.

La presenza dei cinghiali sull’isola è un tema che desta molta preoccupazione tra i cittadini. L’amministrazione comunale ha coinvolto Regione e Provincia chiedendo una soluzione per il problema, nel frattempo la Provincia ha elaborato e approvato il Piano di eradicazione. A Carloforte nei mesi scorsi si è costituito il comitato “No Cinghiali a Carloforte” che ha raccolto circa 2000 firme.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis