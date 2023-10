I repubblicani hanno nominato l’italoamericano Steve Scalise come prossimo speaker della Camera Usa. Scalise dovrà essere ora votato in aula e ha bisogno di 217 voti per conquistare il ruolo (decisivi saranno i trumpiani). Scalise è stato nominato con 113 voti a favore e 99 contrari. L’elezione si è resa necessaria dopo la cacciata di Kevin McCarthy.