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Carbonia
12 giugno 2026 alle 00:28

Scalinate abbandonate, proteste  

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Nuovi appalti, vecchi problemi e uno dei due cartelli che nella mattinata di ieri sono apparsi all’ingresso della scalinata che da Piazza Berlinguer conduce alla sottostante via XVIII Dicembre.

Nell’altro lato un altro cartello con scritto “Carbonia, la città che non vogliamo”. La motivazione la spiega Pino Carta, residente della zona. «Da mesi questa scalinata è impraticabile, sembra terra di nessuno, ma in realtà è utilizzata per raggiungere il piazzale e il sottostante parcheggio dell’ex Prettura dove sono presenti gli uffici comunali». «Diverse volte – prosegue Carta – ho chiesto di farla pulire, ma nessuno è intervenuto. Ho saputo che non è stata nemmeno inserita nelle aree dell’appalto della nettezza urbana».

Nella scala si trova di tutto: bottiglie rotte, cartoni di pizza ed escrementi. Rifiuti che rendono difficile il passaggio pedonale. Molto pericolosi anche alcuni cavi elettrici che sporgono dalle plafoniere ormai distrutte.

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