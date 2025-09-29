Scalinata e fontana nella nuova piazza 

Una fontana capace di riflettere la luce, una grande scalinata al centro per rendere il centro di Poggio dei Pini ancora più suggestivo: il progetto che rivoluzionerà la piazza Maria Carta prenderà presto vita, appena il Comune riceverà le ultime autorizzazioni, i lavori da 2 milioni di euro cominceranno.

Il progetto

Mantenere le caratteristiche originarie dei luoghi, confermando la piazza come punto di ritrovo non solo degli abitanti della zona residenziale più verde di Capoterra, ma allo stesso tempo conferire a quegli spazi un aspetto più moderno e accogliente: punta a una rivoluzione epocale del centro di Poggio dei Pini.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come cambierà la piazza Maria Carta e rassicura i cittadini sull’apertura del cantiere: «Vorrei tranquillizzare i residenti, per dare vita alla piazza non snatureremo lo stato dei luoghi, il verde e l’area giochi verranno preservati, il nostro progetto punta esclusivamente a rendere l’area più bella. Grazie all’idea di un architetto spagnolo, al centro della piazza verrà realizzata una scalinata, la fontana creerà degli splendidi effetti riflettendo il cielo e, allo stesso tempo, darà vita a dei giochi d’acqua nebulizzata. La pavimentazione sarà una grande scacchierà per poter giocare con gli scacchi giganti: un’attrazione per il divertimento di grandi e bambini».

I tempi

Fiducia sull’apertura del cantiere, fissata tra gennaio e febbraio del prossimo anno. «Dopo la determina della Regione manca solo quella della Città metropolitana – spiega il sindaco Beniamino Garau -, dopodiché potremo lanciare la gara d’appalto per assegnare i lavori che riqualificheranno dal punto di vista architettonico e artistico piazza Maria Carta».

Le reazioni

Franco Magi, presidente del Consiglio comunale e residente storico di Poggio dei Pini, è soddisfatto del progetto: «La nostra è una realtà residenziale unica nel panorama sardo: un’oasi di verde ai piedi dei monti, a pochi chilometri da Cagliari, nata da una visione collettiva di rispetto per la natura, qualità dell’abitare e senso di comunità. La riqualificazione della piazza Maria Carta rappresenta un’occasione per restituire centralità e significato a uno spazio pubblico fondamentale: un luogo di incontro, identità e bellezza, capace di riflettere i valori del territorio unendo paesaggio, memoria e innovazione«.

Efisio De Muru, capogruppo del Pd, chiede la stessa attenzione nel resto di Capoterra: «Il progetto darà un nuovo volto al centro di Poggio dei Pini, occorre però concentrarsi anche sulle altre zone residenziali del territorio, che necessitano di nuovi arredi urbani e interventi di riqualificazione».

