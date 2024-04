Scali marittimi sardi in ottima salute:  il traino è Cagliari 

Una crescita annua del traffico passeggeri del 7% e un incremento del 97% del settore corcieristico. Il 2023 è stato un anno d’oro per i porti della Sardegna e il presidente dell’Autorità Massimo Deiana centra tutti gli obiettivi conferiti all’AdSP dal ministero dei Trasporti. Con cinque milioni e seicentomila euro di maggiori entrate e oltre cinquecento milioni di avanzo di amministrazione, di cui oltre 475 vincolati per il pagamento di opere già in corso, è Cagliari il traino.

«Il bilancio consuntivo e la relazione annuale approvati sono la rappresentazione economica e statistica di un sistema portuale che, nel 2023, ha raggiunto livelli di performance record, con traffici in aumento e l’aggiudicazione di opere per circa mezzo miliardo di euro», spiega Massimo Deiana, presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna. «Un anno che pone solide basi per l’avvio di cantieri strategici, in parte già avviati ad inizio 2024, che trasformeranno gradualmente, incrementandone la competitività, l’intero network isolano», aggiunge. Il clou è la riqualificazione (in chiave turistica e da diporto) tra il Molo Dogana e la banchina S. Agostino che prevede, come noto, l’incremento degli spazi a verde e delle aree pedonali e ciclabili.

