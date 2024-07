«Scali e fusione, la Regione sia chiara» 

C’è un passaggio poco chiaro nel testo della variazione di bilancio da 250 milioni di euro che l’1 agosto approderà in Aula. Nel primo comma dell’articolo 19 si parla dell’autorizzazione di una spesa di «30 milioni di euro per la riorganizzazione delle partecipazioni strategiche nel settore dei trasporti e per la realizzazione dei necessari investimenti». La governatrice Alessandra Todde e l’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni hanno già spiegato che serviranno per consentire alla Regione di avere un ruolo attivo nel processo di fusione degli aeroporti sardi. In pratica, la Regione punta ad acquisire quote sufficienti quanto meno per convocare la riunione dei soci della futura holding. Ma tutto questo in legge non c’è scritto. In quel comma neanche si fa riferimento agli scali dell’Isola. «Il Consiglio regionale ha il dovere di vederci chiaro», ha dichiarato ieri il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga. Per questa ragione le opposizioni hanno chiesto la convocazione di una seduta straordinaria della commissione Bilancio, alla quale – però – non si è presentata l’assessora ai Trasporti Barbara Manca ma il responsabile del Bilancio e vicepresidente Meloni.

Il vicepresidente

Che ha fornito una spiegazione: «Considerata la rilevanza strategica e l'interesse pubblico connesso al sistema aeroportuale sardo, la Regione intende valutare un eventuale acquisto di partecipazioni o ingresso in qualità di socio pubblico, con i relativi poteri e prerogative, in un sistema che preveda l'aggregazione degli aeroporti della Sardegna». Quindi, l’ingresso nella compagine societaria si sta ancora valutando. È ipotetico e su questo tema la Giunta parla al condizionale. I trenta milioni stanziati, però, sono risorse concrete. «È un'operazione ancora eventuale», sottolinea infatti Meloni, «noi ci teniamo pronti e abbiamo previsto una sorta di accantonamento pari a 30 milioni, frutto di una valutazione fatta su una prima stima del valore degli aeroporti sardi e rientra in range di una possibile partecipazione da parte della Regione». Operazione ancora eventuale perché, «ancora non è chiuso nulla, ci sono interlocuzioni importanti in corso, poi occorre tenere conto di tutto ciò che è in essere, compresi i pronunciamenti delle autorità giudiziarie e di ciò che la pubblica amministrazione prevede rispetto a questi interventi da parte degli enti pubblici». Il comma, intanto, resta «misterioso e occulto», sostiene Piga, «a parole la maggioranza dice che riguarda una revisione del sistema aeroportuale, ma le intenzioni devono essere messe nero su bianco, in documenti ufficiali. Se Todde vuole rivedere il ruolo dello Regione nelle partecipazioni aeroportuali lo faccia alla luce del sole rispettando il ruolo delle istituzioni, è impensabile che questa operazione sia condotta al buio e in solitaria, si presenti in Aula con una legge di riforma puntuale e dettagliata, non certo con un banale comma di due righe in cui si stanziano 30 milioni».

«C’è un controsenso»

L’audizione di Giuseppe Meloni non lascia soddisfatto nemmeno il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca: «Noi contestiamo le tempistiche, in un momento in cui la variazione di Bilancio deve rispondere principalmente alle emergenze della Sardegna: stanziare le risorse per l’acquisizione e anche per lo studio di fattibilità (per il quale è autorizzata una spesa di 170mila euro ndr.) è un controsenso». Secondo Ticca «prima va fatto lo studio di fattibilità, capire quale sia l’asticella con cui si può entrare in partecipazioni strategiche e dopo stanziare le risorse. Il ruolo pubblico nelle politiche dei trasporti è fondamentale. Ma prima bisogna definire gli obiettivi, in un secondo momento stanziare le risorse per raggiungerli».

