Scalette di Santa Chiara,  servoscala bloccato da anni  

L’ascensore di via Cammino Nuovo è ripartito. Emergenza cessata? Non per tutti: i disabili motori non possono ancora accedere all'agognato servizio, in quanto i servoscala sottostanti (all'altezza delle scalette di Santa Chiara) sono fuori servizio. Tra piazza Yenne e l’ascensore ci sono due rampe di scale piuttosto ripide: una doppia barriera insuperabile per chi è in sedia a rotelle. La prima conduce all'ingresso del mercato; la seconda alle portine dell’elevatore. In entrambi i casi i servoscala sono nuovi, eppure ancora inutilizzabili.

Si tratta di modelli a chiamata, installati per conto del Comune dalla ditta mantovana Extrema. Sono comparsi un mese fa. Luccicano, ma ancora non funzionano. «Attualmente si è in fase di collaudo», si apprende da fonte comunale, «ci passerà ancora un po' prima di vederli operativi». Nel frattempo il mercato resta irraggiungibile. In Castello si può invece arrivare, ma solo con l’autobus dotato di apposita pedana. Le lamentele fioccano.«La scena è sempre la stessa», racconta Stefania Lai, 55 anni, addetta alle pulizie del mercato, «quando arriva una persona in carrozzina non può fare altro che tornare indietro e dirigersi verso la fermata del pullman. Di recente è capitato ad un anziano. Voleva salire a Castello, ma non ha potuto. C’è rimasto male».

«I disagi si trascinano da anni», rincara la dose Raimonda Spelarci, 45 anni, operatrice del mercato, «prima che installassero i nuovi servoscala c’erano quelli vecchi che ugualmente non funzionavano, personalmente non li ho mai visti attivi. Sono anni che assistiamo a scene inaccettabili di persone portate su in braccio da parenti e amici. Ci auguriamo che il problema sia risolto presto perché è davvero vergognoso».

