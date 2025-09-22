Scalette al buio, disagi tra via Deledda e via Belvedere 

Doveva essere un intervento rapido di manutenzione, ma si è trasformato in un disservizio che dura ormai da mesi. Succede a Sant’Antioco, tra via Belvedere e via Deledda, dove un palo della luce non funzionante è stato rimosso lo scorso aprile.

Da allora, però, nessuno ha più provveduto alla sua sostituzione, lasciando completamente al buio le scalette. Il punto luce, che garantiva sicurezza e visibilità lungo uno dei percorsi pedonali più utilizzati da residenti e turisti, è stato portato via dagli operai della ditta incaricata dal Comune. L’intervento, che avrebbe dovuto migliorare le condizioni dell’illuminazione pubblica, ha finito per peggiorarle drasticamente. Il risultato è che da fine aprile chiunque si trovi a percorrere le scalette nelle ore serali o notturne è costretto a farlo con una torcia in mano. In assenza di luce, infatti, il tratto diventa pericoloso, soprattutto per anziani e bambini. I residenti della zona lamentano che non sia accettabile che in pieno centro urbano si debba camminare al buio da mesi.. «Si tratta di una vera dimenticanza - ha detto il sindaco Ignazio Locci - ripristineremo in tempi rapidi l’illuminazione, anche per ragioni di sicurezza e per salvaguardare l’incolumità pubblica».

