Scale scivolose, donna delle pulizie a processo 

Un processo dovrà decidere se vi siano state delle responsabilità nell’incidente che, cinque anni fa, ha causato un’invalidità permanente ad una 54enne di Assemini, scivolata dalle scale del suo condominio e finita con una lesione spinale che l’ha costretta su una sedia a rotelle. Terminate le indagini, la Procura ha mandato a giudizio – con l’accusa di lesioni gravissime – l’addetta alle pulizie che il giorno dell’incidente stava lavando le rampe e le avrebbe lasciate bagnate e con ancora delle tracce di sapone, senza però avvisare gli inquilini della palazzina dell’attività in corso con gli appositi cartelli di pericolo.

Il processo

Si è aperto ieri in Tribunale, davanti alla giudice Alessandra Angioni, il dibattimento nei confronti della 36enne cagliaritana Paola Melis, finita a processo perché ritenuta (almeno in parte) responsabile dell’incidente accaduto il 23 marzo 2018 in un condominio di Corso America. Quel giorno un’impiegata, inquilina del terzo piano, era caduta rovinosamente dalle scale che erano state appena lavate dall’addetta, assunta dall’amministratore di condominio con regolare contratto. L’impiegata sarebbe uscita di casa di primo mattino per andare al lavoro, scivolando da un gradino e rompendosi una vertebra dorsale: un danno che le avrebbe provocato anche una lesione spinale permanente.

La disgrazia

Soccorsa d’urgenza da un’ambulanza del 118, la 54enne era finita all’Ospedale Marino nell’unità spinale dove era stata operata per ridurre l’entità della lesione. Dopo mesi di riabilitazione e cure, alla fine c’è stata la diagnosi: lesione spinale e paralisi degli arti inferiori. Per ottenere il risarcimento è stato aperto il contenzioso con la compagnia assicurativa che tutela l’intero condominio, che però dopo cinque anni non ha ancora liquidato contestando le responsabilità individuali. Sulla vicenda era stata presentata anche una querela che, terminate le indagini da parte del pubblico ministero Luca Forteleoni, ha portato ora all’apertura di un processo. Secondo l’accusa, la 36enne addetta alle pulizie avrebbe lavorato senza i cartelli rossi o gialli che indicano il pericolo di scivolare, lavando le rampe dei vari piani senza assicurarsi prima che i gradini fossero ben asciutti. Ieri il dibattimento non si è potuta aprire per un difetto di notifica (la donna è assistita da un avvocato d’ufficio), dunque il processo è stato rinviato a giugno.