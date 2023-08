«Scale al buio da anni e niente ascensore: il Comune intervenga» 

«L’ascensore non funziona da due anni e le scale sono al buio ma nessuno nella palazzina comunale di via Col del Rosso 6 fa niente per gli inquilini, molti dei quali anziani con gravi patologie».

La denuncia è di un cittadino, Marcello Roberto Marchi, che dopo aver scritto – sostiene – al sindaco Paolo Truzzu e al presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco prova a rivolgere un appello pubblico alle istituzioni affinché risolvano il problema.

«Nella palazzina comunale c’è un ascensore moderno, ma non funziona da due anni», spiega. «Il condominio non pagava le bollette e l’Enel ha tolto la corrente», riferisce. «L’amministratore del condominio ha lasciato l’incarico, le scale sono al buio e il portone d'ingresso è spesso spalancato giorno e notte. Il Servizio Edilizia residenziale pubblica del Comune, investito del problema, non risponde nemmeno all'Ufficio Patrimonio che gli ha girato le istanze e i solleciti di inquilini disperati. Il Comune è il proprietario degli alloggi, dei quali deve curare la gestione, ma non risulta che abbia dato mai risposta, tanto meno è stata presa in esame la situazione per comprendere le ragioni e promuovere le iniziative necessarie». Insomma, gli inquilini non sanno più che cosa fare e si affidano a chi può dar loro voce per risolvere i problemi.

