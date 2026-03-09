VaiOnline
Decimomannu.
10 marzo 2026 alle 00:29

Scaldino a fuoco, casa sgomberata 

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 196, all’uscita del centro abitato di Decimomannu verso Villasor. Un incendio è divampato al primo piano dell'ultima palazzina sulla destra, scatenando il panico tra i residenti e mandando in tilt la circolazione stradale.
Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato originato da un cortocircuito di uno scaldino elettrico posizionato su un piccolo balcone. Le fiamme sono divampate nel giro di pochi minuti, ma la tragedia è stata evitata grazie al coraggio di un cittadino di passaggio. L'uomo, accortosi del fumo, è intervenuto tempestivamente utilizzando il proprio estintore e, con estrema lucidità, ha provveduto a chiudere le valvole del gas condominiale, neutralizzando il rischio di esplosioni.

Imponente lo schieramento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e due ambulanze. L’intero stabile è stato evacuato a scopo precauzionale, ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora per consentire la messa in sicurezza dell'area, causando forti rallentamenti. (sa. sa.)

