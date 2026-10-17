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18 ottobre 2026 alle 00:07

Scala Piccada, subito Faggioli 

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Dopo le verifiche e la festa di benvenuto di venerdì, ieri la 64ª Alghero-Scala Piccada è entrata nel vivo con le 2 manche di ricognizione lungo i 5100 metri della Statale 292, scenografico percorso vista mare tanto apprezzato dai 101 al via. In una giornata dedicata allo studio del tracciato e alla scelta del setup, il più veloce è stato Simone Faggioli su Nova Proto Np01(2’25”04 e in 2’24”), seguito da Caruso e Torsellini, vincitore nel 2025. Quinto crono e 1º tra i sardi Giuseppe Vacca (Nova Proto Np01, 2’30”30). Oggi la gara dell’Ac Sassari, valida come 2º round del Super Civm vivrà la giornata clou, con le 2 manche di gara a partire dalle 9 (strade chiude dalle 6, navette e accesso al percorso fino alle 7.30). Prima, però, come già ieri, la parata riservata ai tesserati.

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