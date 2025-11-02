Scala Piccada, che show! Torsellini davanti a tutti 

Alghero. Anche nella 63ª edizione, con 122 partenti e impreziosita dalla validità di finale nazionale del Campionato Italiano Velocità Montagna, la cronoscalata Alghero-Scala Piccada, organizzata in maniera impeccabile da Ac Sassari, non ha risparmiato emozioni e spettacolo.

A imporsi il pilota senese Mirko Torsellini, che ha centrato il primo successo assoluto in carriera nella gara dove aveva esordito 2 anni fa. Secondo, a 1”98, il siciliano Samuele Mirko Cassiba, che essendo il primo dei finalisti si è aggiudicato il titolo Civm davanti ai corregionali Franco Caruso e Luigi Fazzino. Quest’ultimo, 4º in gara e 3º in Civm, ha vinto il Trofeo Sergio Farris al termine di un weekend da ricordare dopo l’uscita del 2024: «Un ritorno speciale, mi serviva un po’ di sostegno ed è stato bellissimo riceverlo: grazie». Quinto assoluto e primo dei sardi l’olbiese Giuseppe Vacca. In gara2, a poche centinaia di metri dal traguardo, spettacolare imprevisto senza conseguenze per Enrico Trolio, la cui Peugeot 106 è cappottata dopo aver toccato il costone e ha poi avuto un principio di incendio, ma il tutto è stato subito gestito dalla direzione gara che ha coordinato l’intervento dei commissari di percorso.

Soddisfatto Giulio Pes, presidente di Ac Sassari: «Un epilogo appassionante, tutto è andato bene e il tempo, incognita della vigilia, è stato clemente fino alle premiazioni. Un grazie allo staff di Ac Sassari, a Comune, Regione e partner», le sue parole.

Classifica Top10 (aggregati) : 1) Mirko Torsellini (Norma M20 Fc) in 4’45”64; 2) Samuele Cassibba (Nova Proto Np-01) a 1”98; 3) Franco Caruso (Nova Proto Np-01) a 4”97; 4) Luigi Fazzino (Osella Pa30 Evo) a 7”14; 5) Giuseppe Vacca (Nova Proto Np-01) a 8”11; 6) Sergio Farris (Wolf Gb08 Mistral) a 11”68; 7) Filippo Ferretti (Wolf Gb08 Thunder) a 22”57; 8) Damiano Schena (Nova Proto Np-03) a 22”88; 9) Michele Gregori (Nova Proto Np-03) a 23”38; 10) Achille Lombardi (Nova Proto Np-03) a 23”42.

RIPRODUZIONE RISERVATA