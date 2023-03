Scala Piccada al via: ricognizioni domani 

La 61ª Alghero-Scala Piccada, presentata ieri, entrerà nel vivo alle 9 di domani con le due manche di ricognizione e domenica, alla stessa ora, con le due attesissime manche di gara. La manifestazione, organizzata da Aci Sassari, sarà valida per il massimo campionato Civm e per il trofeo Tivm sud, nord e centro e si disputerà lungo un percorso di 5,1 km ritagliato sulla Statale 292, in cui è stata inserita una chicane al termine del lungo rettilineo del pianoro.

Soddisfazione

«È una grande soddisfazione poter riorganizzare la regina delle cronoscalate sarde dopo un anno di pausa e tutto questo grazie agli eccellenti lavori effettuati da Anas e al supporto delle Istituzioni. Grande soddisfazione per i quasi 100 iscritti: tanti campioni, piloti blasonati e vetture di primissima fascia», ha sottolineato Giulio Pes, presidente di Aci Sassari.

Spiccano ben 7 campioni italiani in carica e 8 membri del Team Faggioli, tra cui lo stesso Simone Faggioli, detentore d 13 titoli europei e 16 tricolori. Al via anche il pluricampione europeo Christian Merli e i sardi Satta, Vacca e Farris. In memoria di Ottavio Sechi, recordman della gara con 37 presenze scomparso un anno fa, verranno premiati il più giovane e il più maturo dei piloti.