Scagliò una bici su uno studente, condannato per tentato omicidio 

TORINO. La vita di Mauro Glorioso andò in pezzi durante una serata del gennaio 2023 che stava trascorrendo in allegria, quando lo studente universitario rimase ferito in modo gravissimo da una pesante bici elettrica scagliata dall’alto della balaustra dei Murazzi. Ieri, per quel gesto che anche un avvocato difensore ha definito «scriteriato», il tribunale ha condannato a 10 anni e 8 mesi di carcere Victor Ulinici, un diciannovenne che fece parte del gruppo dei lanciatori. Oggi per tre imputati minorenni, già condannati in primo grado a pene comprese fra i 9 anni e 9 mesi e i 6 anni e 8 mesi, è in programma il processo d’appello.

RIPRODUZIONE RISERVATA