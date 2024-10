Scaglia il telefono  contro la moglie, 55enne in carcere 

Il divieto di avvicinamento non è bastato. E con l’ennesima aggressione ai danni della moglie, proprio sotto gli occhi di una guardia giurata, si sono aperte le porte del carcere di Massama per un 55enne di Oristano, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’arresto in flagranza differita è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della seconda sezione della Squadra mobile, guidati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu. La polizia era stata allertata da una guardia giurata del portierato del Tribunale che aveva assistito alla scena: l’uomo, in stato di ebbrezza, ha urlato contro la moglie che usciva dal Palazzo di Giustizia (era stata convocata dal magistrato per fornire informazioni sul rapporto col marito dopo l’esecuzione della prima misura cautelare) e le ha scagliato contro il cellulare. Nel frattempo il 55enne, assistito dall’avvocata Alessandra Borrodde, si era allontanato; gli agenti, attraverso le immagini delle telecamere, sono riusciti a ricostruire quanto accaduto ed è scattato l’arresto in flagranza differita. È il decimo arresto per maltrattamenti in pcohe settimane. ( v.p. )

