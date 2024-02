Scaffali vuoti in Olanda Bruxelles semplifica la Pac 

Il giorno dopo l’assedio, l’attesa di risposte concrete. E una marcia che non si ferma. Lasciata Bruxelles a suon di clacson e con le ultime braci dei roghi di protesta ancora ad ardere, in Belgio i trattori continuano a mettere sotto pressione la politica nazionale ed europea spingendosi fino ai confini con l'Olanda e prendendo di mira i depositi dei grandi supermercati.

E la protesta dei trattori punta anche su Roma. «Nei prossimi giorni - annuncia il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani - ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia».

Intanto dall'altra parte del confine, i primi impegni del premier francese Gabriel Attal e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen sembrano placare gli animi dei gilet verdi. Passata la nottata del giovedì nero nel quartiere delle istituzioni Ue, la capitale belga si risveglia con le strade ormai sgombre. I blocchi però si moltiplicano in Vallonia e poi più a nord, nelle Fiandre, sulle più grandi arterie di frontiera con l'Olanda. Le azioni di ostruzione colpiscono lo scarico e il carico delle merci delle big Colruyt, Delhaize, Lidl e Aldi, mettendo così in ginocchio approvvigionamenti e scorte. Una mobilitazione che lascia gli scaffali dei negozi sempre più vuoti.

Bruxelles è già al lavoro con i governi nazionali per mettere a punto la sua proposta - promessa entro il 26 febbraio - per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle spalle degli agricoltori. La semplificazione della Politica agricola comune, è in cima alle priorità riaffermate dall'Ue.

