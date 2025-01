Scacco matto all’oratorio di San Paolo 

Duecentoventi partecipanti, sette tornei e tre ospiti d'eccezione: il neo campione d'Italia assoluto Francesco Sonis, la pluricampionessa italiana giovanile Francesca Garau e l'istruttore federale Sebastiano Paulesu, ideatore delle “figurine scacchistiche” e dello “scacco-diario”. L'oratorio salesiano della Parrocchia di San Paolo, in piazza Giovanni XXIII, si è trasformato per un giorno in un'arena scacchistica con appassionati di ogni età da tutta l'Isola che si sono dati battaglia sotto l'egida del circolo Mo.S.Ca. (Nuovo movimento scacchistico cagliaritano), nato nel 2012 per dare un punto di riferimento ai giovani che si avvicinano a questo sport della mente o che puntano ad affinare la tecnica.

Il circolo dei “moschettieri” è stato fondato dal maestro Isacco Ibba, 43 anni, noto in città per aver introdotto gli scacchi come materia curricolare in diverse scuole, tra cui l'Infanzia Lieta. «La manifestazione è andata oltre ogni nostra aspettativa, ci attendevamo un centinaio di giocatori e invece se ne sono presentati più del doppio», ha commentato Ibba. «Siamo orgogliosi di aver ospitato il campione italiano Francesco Sonis che è frutto del vivaio del circolo Red Tal di Marrubiu».

La kermesse ha incluso un torneo open aperto a tutti, tre tornei di qualificazione al Campionato italiano giovanile under 18 e tre competizioni per neofiti, denominate “Primo pedone”, in memoria dello scacchista cagliaritano Giorgio Masala, che ideò tale formula. Pronostico rispettato nel torneo open, dove ha trionfato Sonis, 22 anni, primo sardo nella storia ad aver vinto il tricolore.

