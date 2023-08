Scacciacani senza tappo rosso contro i carabinieri: arrestato 

Quando ha visto i carabinieri avvicinarsi verso la casa che aveva appena messo a soqquadro, Christian Caboni, 28 anni, ha puntato contro i militari una pistola. Solo più tardi si sarebbe capito che era una scacciacani cui era stato tolto il tappo rosso. Lì per lì sono stati momenti ad altissima tensione.

Si è conclusa con l’arresto del giovane disoccupato, già in passato finito nei guai con le forze dell’ordine, la giornata movimentata di una famiglia di Domus de Maria. A chiedere l’intervento dei carabinieri, martedì, era stata la madre di Christian Caboni, una 55enne: il figlio, aveva spiegato , era in uno stato di forte agitazione. Le aveva chiesto denaro, altro denaro, per acquistare stupefacenti. Lei gli aveva detto di no e lui aveva perso la calma, fino a spintonarla. Insomma, la donna aveva paura.

Arrivati all’indirizzo segnalato al numero d’emergenza, i carabinieri della Stazione di Domus de Maria hanno notato un giovane rientrare nell'appartamento per poi, dal vetro della porta-finestra, puntare contro di loro una pistola. È cominciata una lunga e tesa trattativa, al termine della quale Christian Caboni ha abbassato quella che sembrava, a tutti gli effetti, un’arma, e ha consentito ai militari l'accesso in casa.

I carabinieri hanno recuperato la scacciacani coi relativi 19 colpi, nonché 1,2 grammi di marijuana. Il giovane, in stato confusionale, è stato poi assistito da un'ambulanza medicalizzata del 118 ed è stato trasportato in stato di arresto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. (red. prov.)

