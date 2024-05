Scacchiste sul podio italiano 

Le studentesse dell’istituto di istruzione superiore Luigi Einaudi sul podio del campionato nazionale di scacchi disputato a Montesilvano, in provincia di Pescara (Abruzzo). La squadra della Trexenta si è classificata al terzo posto nella categoria juniores femminile, al termine di una serie di sfide avvincenti che l’ha vista contrapposta alle studentesse di oltre venti squadre arrivate dalle varie regioni d’Italia. Le giovani campionesse sono Giulia Corda, Elisa Siddu, Aurora Melis, Martina Obbili e Giorgia Giglio, accompagnate dai docenti Idelma Mulas, Luca Calvani e Matteo Sollai, il loro maestro di scacchi.

L’importante manifestazione ha coinvolto 1500 studenti (in totale 290 squadre, divise nelle varie categorie) di scuole di ogni ordine e grado. L’istituto ha avviato il progetto denominato “A scuola di regine e re” ormai cinque anni fa, conquistando per due anni consecutivi il diritto alla partecipazione alla fase finale del concorso a livello nazionale “Trofeo scacchi scuola”. La stessa squadra femminile nel 2023 aveva ottenuto un ottimo quinto posto, quest’anno con la conquista del terzo piazzamento la soddisfazione per tutto l’Einaudi è ancora più grande. (sev. sir.)

