Scacchiere e tavoli nei parchi per favorire la socializzazione 

L'amministrazione comunale lancia l'iniziativa “Disconnetti per connetterti” per favorire l’aggregazione. Un progetto pensato per incentivare la socializzazione tra gli abitanti del paese e favorire la disconnessione dagli smartphone a favore di interazioni dirette e autentiche. Il Comune sta installando in vari luoghi simbolici del paese alcune opere che diventeranno nuovi punti di ritrovo. Le installazioni comprendono una casetta in legno in piazza Italia, una scacchiera gigante nel parco Asusa, per stimolare il gioco e la collaborazione, tavoli per picnic distribuiti nelle aree verdi per momenti di convivialità all'aperto. Vi sarà anche un'installazione all'anfiteatro di via Manzoni, pensata per eventi e supporto per le attività del centro diurno per disabili. Queste installazioni fanno parte di un più ampio progetto di socializzazione e aggregazione della cittadinanza, volto a ridare valore agli spazi pubblici e a incoraggiare relazioni dirette tra i cittadini. «È un invito per tutti a staccare per un attimo dallo schermo e a vivere la bellezza delle interazioni reali», ha dichiarato il sindaco Luca Pilia. «Con “Disconnetti per connetterti”, vogliamo restituire alla nostra comunità il piacere di condividere momenti di socialità in modo semplice e genuino».

