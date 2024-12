Scacchiera tricolore per Francesco Sonis, è campione italiano  

Abilità, strategia e sangue freddo ne hanno fatto una delle promesse più luminose del panorama fatto di re, alfieri e cavalli in bianco e nero. A soli 22 anni Francesco Sonis si è laureato campione italiano di scacchi: un traguardo storico che regala all’Isola il primo trofeo nazionale, ma non certo l’unico per il giovane talento che a soli 15 anni è diventato “maestro internazionale” e quattro anni più tardi ha conquistato anche il titolo di “grande maestro”, novità assoluta in Sardegna.

A Torino ha sbaragliato la concorrenza mettendo il sigillo sull’ultima partita, giocata contro Claudio Paduano, mentre gli altri contendenti al titolo si sono fermati al pareggio.«Ho iniziato a giocare a 9 anni, quando i miei genitori mi hanno regalato la prima scacchiera - racconta il neo campione che vanta già diversi titoli nei campionati giovanili italiani e un successo nel campionato europeo under 16 nel 2018 - mi ha trasmesso questa grande passione Giovanni Manai, che mi ha insegnato le prime regole quando frequentavo il circolo di Oristano».Attualmente Sonis si divide tra le scacchiere virtuali e lo studio: nel 2025, infatti, si laureerà in Informatica all’Università di Cagliari e nel frattempo si allena in lunghe sessioni di gioco online. Il sogno nel cassetto? «Diventare un professionista degli scacchi, un percorso impegnativo che richiede dedizione assoluta - confessa - se non dovesse andare per il verso giusto, ci penserò». Intanto si gode l’ennesimo scacco matto con la consapevolezza di avere le carte in regola per competere con l’élite mondiale, in testa indiani e russi. ( m. g. )

