Scacchi, trionfo del liceo Brotzu in Abruzzo 

Brillanti risultati degli studenti del Liceo Brotzu di Quartu alla fase nazionale dei campionati studenteschi di scacchi - “Trofeo Scacchi scuola”. La manifestazione, che si è svolta a Montesilvano, in Abruzzo, ha visto coinvolti 1500 studenti (290 squadre) di Scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia. La squadra del liceo Brotzu della categoria juniores maschile (quella riservata agli studenti nati negli anni 2005/2006) , composta dai fratelli Simone e Edoardo Margaritella, Andrea Marroccu, e dal capitano Yaraslau Markevichus dopo aver superato le competizioni provinciali e regionali, ha concluso la competizione nazionale al 22° posto nella classifica nazionale su 49 squadre partecipanti della categoria juniores, posizionandosi al primo posto tra le squadre della Sardegna. Gli studenti sardi sono stati accompagnati in Abruzzo dal loro professore di educazione fisica Gigi Piras. Alla prestazione della squadra si aggiunge il risultato individuale del capitano Yaraslau Markevichus, premiato come miglior prima scacchiera del torneo. «Un podio così era difficile pronosticarlo», afferma il dirigente scolastico Giovanni Gugliota: «il nostro studente ha vinto tutte le partite dalla fase provinciale alla fase nazionale, sono certo che sentiremmo ancora nominare il suo nome nelle competizioni scacchistiche a livello nazionale».

