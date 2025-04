Scacchi, sfida internazionale tra 250 giocatori 

Duecentocinquanta giocatori da 33 nazioni in gara per la seconda edizione del grande evento internazionale di scacchi. Ci sono anche l’oristanese Francesco Sonis, campione italiano assoluto, e il cagliaritano under 18 Filippo Cugia. Montepremi da 50 mila euro (10 mila al vincitore), valido per le qualifiche alla Coppa del mondo. «Combiniamo sport, cultura e valorizzazione del territorio», dicono gli organizzatori

Per il Sardinia World Chess Festival appuntamento a Orosei, all’It Marina Beach, dal 26 aprile al 3 maggio. Dopo il successo della prima edizione, premiato dalla Federazione Scacchistica Italiana come miglior torneo d’Italia nel 2024, la vocazione internazionale della manifestazione lievita: il torneo è inserito nel circuito ufficiale della Federazione scacchistica mondiale (Fide) come evento di qualificazione alla Coppa del mondo.

