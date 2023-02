Scacchi, nasce una nuova società 

È nata ad Isili una nuova associazione sportiva dedicata ad una disciplina particolare cioè gli scacchi. La “Scacchistica del Sarcidano” ha chiesto nei giorni scorsi la collaborazione del comune di Isili che nei giorni scorsi ha deliberato l’uso di una sala della biblioteca comunale che dovrà averne cura.

La disponibilità dell’amministrazione comunale si basa sulla ruolo che questa nuova disciplina dovrebbe avere soprattutto dei più giovani. Lo scopo principale dell’associazione è quello di promuovere questa disciplina tra i ragazzi attraverso dei corsi di didattica rivolti ai giovani ma anche agli adulti che vogliono imparare il gioco degli scacchi.

Per sua natura questo sport richiede un ambiente silenzioso che favorisca la concentrazione, la pazienza e l’attenzione. Proprio per questo la biblioteca è parso all’amministrazione il luogo più adatto per dare vita a questa nuova esperienza. Oltre alle ricadute che gli scacchi possono avere sui giovani con lo sviluppo delle capacità creative, il miglioramento dell’intuito, la memoria, le capacità analitiche ed decisionali, lo spirito sportivo, questo sport potrebbe apportare dei benefici anche all’immagine del paese stesso. Isili aggiunge un’altra disciplina “sportiva” alle tante proposte. (s. g.)

