Scacchi, medaglia d’oro per due alunne dell’Infanzia Lieta 

Exploit di due giovani scacchiste cagliaritane ai campionati nazionali studenteschi disputati a Montesilvano, in Abruzzo. Anna Garbarino, 8 anni, alunna di quarta elementare dell’Infanzia Lieta è stata premiata come “miglior seconda scacchiera” d’Italia nel torneo riservato alla categoria Primarie femminili. Mentre la sua compagna di scuola Dafne Onnis, 10 anni, in quinta, si è rivelata “miglior terza scacchiera”. Un risultato a sorpresa per Dafne, non così per Anna, già nota per essere stata vice campionessa italiana under 8 nel 2023 e per aver partecipato ai mondiali di Sharm el-Sheikh lo scorso ottobre.

Grande soddisfazione è stata espressa da Isacco Ibba, campione di scacchi e di backgammon, accompagnatore e insegnante all'Infanzia Lieta, dove già da diversi anni gli scacchi sono materia curricolare. «Tra le mie squadre approdate a Montesilvano per le finali», spiega Ibba, capo della federazione scacchistica italiana (Fsi), «l’Alfieri femminile si è posizionata quarta a pari merito su 44 squadre». Le giovani salesiane di viale Fra’ Ignazio, invece, si sono classificate quinte dopo aver perso lo scontro diretto con l’Alfieri. Di rilievo il quarto posto delle allieve del Convitto. La Sardegna si è così classificata sesta in Italia ( p. l. )

