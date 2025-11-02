VaiOnline
Dolianova.
03 novembre 2025 alle 00:09

Scacchi in piazza per avvicinare i giovani studenti ai pensionati 

Uomini di mezza età e ragazzi davanti a una scacchiera riflettono sulla prossima mossa. Una scena che si ripete da settimane in Piazza Brigata Sassari a Dolianova dove il gioco fatto di strategia sta tornando popolare.

«L’idea di riunire gli appassionati di scacchi è partita lo scorso anno dal Circolo Dolia – spiega l’istruttore Pietro Agus – con il bel tempo ci siamo trasferiti in piazza grazie anche a Franco Cannas che ha messo a disposizione i tavolini del suo bar. Vederci giocare ha incuriosito le persone. Diversi ragazzi ora fanno parte del nostro club». Tra questi, Leonardo Michele e Matteo Atzori, studenti universitari con la passione per pedoni, alfieri, torri, regine e re. «Mi piace giocare, ogni partita è sempre diversa, non ci si annoia mai – dice Leonardo – giocando a scacchi imparo a concentrarmi e a mantenere la calma. Questo mi serve tantissimo anche nello studio». «Il gioco aiuta a responsabilizzarsi – gli fa eco Matteo – se perdi puoi prendertela solo con te stesso. È un gioco di strategia dove è importante non solo la propria mossa ma capire in anticipo quella dell’avversario».

Nel club ci sono giocatori di vario livello, molti amatori ma anche scacchisti più esperti come l’avvocato Agostino Mela e suo figlio Francesco, 17enne con un grande talento prossimo maestro di scacchi. «Chiunque può iniziare a giocare – dice Renzo Venturoli socio del club - gli scacchi sono l’occasione per stare insieme e mettersi alla prova». (c. z.)

