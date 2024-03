Scacchi, in 5 ai campionati nazionali 

Si è chiuso nuovamente con ottimi risultati per i colori sulcitani il campionato provinciale (Sud Sardegna e Cagliari) under 18 di scacchi, ospitato per la terza volta consecutiva a Domusnovas e organizzato da Comune, circolo Mo.S.Ca e istituto comprensivo Meloni.

Nell’affollata palestra comunale “Vanna Secci” si sono confermati i giovani scacchisti sulcitani già saliti a podio nelle precedenti manifestazioni sempre molto partecipate.

Daniel Pitzeri di Domusnovas volerà ai nazionali di Salsomaggiore Terme dopo aver dominato la categoria under 12. Ai nazionali anche Sofia Scioni di Villamassargia (quarta nell’under 10), le sorelle domusnovesi Elena ed Alice Soletta (seconde nell’under 14 e 16) e il domusnovese Ivan Contini (quinto nell’under 16). I partecipanti sono stati in tutto 173 di cui circa 50 del Sulcis iglesiente. (s. f.)

