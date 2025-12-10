Scacchi, il campione è uno studente 

Ha chiuso il torneo da imbattuto, unico tra i partecipanti, lasciandosi alle spalle giocatori più esperti e quotati. Francesco Mela, studente 17enne di Dolianova, si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo di scacchi “Città metropolitana di Cagliari” disputatosi nei giorni scorsi a Quartu. Francesco ha trionfato nella categoria A, quella con il grado di difficoltà più alto, senza subire nemmeno una sconfitta. Per lui quattro vittorie e due patte. Un successo che conferma quanto di buono si dice di lui nel mondo degli scacchi dove è considerato uno dei migliori giovani talenti in circolazione. «Ho iniziato a giocare 5 anni fa grazie a mio padre che mi ha spiegato le regole del gioco e a muovere i pezzi sulla scacchiera – racconta Francesco – da allora non ho mai smesso. Mi piace giocare perché devi imparare ad essere calmo e a riflettere. Non si può muovere a caso. Questo mi aiuta anche nella vita di tutti i giorni ad essere meno impulsivo e più attento». ( c. z. )

