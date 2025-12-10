VaiOnline
Dolianova.
11 dicembre 2025 alle 00:22

Scacchi, il campione è uno studente 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha chiuso il torneo da imbattuto, unico tra i partecipanti, lasciandosi alle spalle giocatori più esperti e quotati. Francesco Mela, studente 17enne di Dolianova, si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo di scacchi “Città metropolitana di Cagliari” disputatosi nei giorni scorsi a Quartu. Francesco ha trionfato nella categoria A, quella con il grado di difficoltà più alto, senza subire nemmeno una sconfitta. Per lui quattro vittorie e due patte. Un successo che conferma quanto di buono si dice di lui nel mondo degli scacchi dove è considerato uno dei migliori giovani talenti in circolazione. «Ho iniziato a giocare 5 anni fa grazie a mio padre che mi ha spiegato le regole del gioco e a muovere i pezzi sulla scacchiera – racconta Francesco – da allora non ho mai smesso. Mi piace giocare perché devi imparare ad essere calmo e a riflettere. Non si può muovere a caso. Questo mi aiuta anche nella vita di tutti i giorni ad essere meno impulsivo e più attento». ( c. z. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 